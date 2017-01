Ciwanên Şengalê: Em Şengalek xweser dixwazin

Stockholm Amîda Kurd 4.6

14.01.2017

Li dijî her şêwe gef û êrîşên li dijî Şengalê, ciwanên Şengaê ji bo ewlekarî û parastina xwe daxwaza Şengaleke xweser dikin

ŞENGAL - RIZGAR DENÎZ

Civaka Êzidî ku bû qurban û siyasetên qirêj, fermaneke mezin lê rabû û bi hezaran mirovên Êzidî hatin kuştin. Hêz, parastin û rêxistinên li Şengalê bûn, di roja 3’ê Tebaxê gel hişt û reviyan. Lewra jî êdî civaka Êzidî piştî fermana 73’an bawerî bi hêz û rêxistinên derve nakin, ji bo wê jî hêza xwe YBŞ û YJŞ ava kirin. Niha jî civaka êzidî biryar dane xwe bi xwe rêve bibin. Ciwanên Şengalê ji bo pêşeroja Şengalê daxwaza Xweseriya dikin.

Ciwanan diyar kirin, ku ew Şengalek xweser û bê metirsî dixwazin û gotin: "Em êdi Şengalek azad dixwazin bê ku bikeve bin desthilatdaran. Em Şengalek xwe bi xwe rêve bibin dixwazin."

Ciwanê bi navê Emer Xidir destnîşan kir ew ne Şengalek beriya 2014’an dixwazin û ne jî Şengala roja îro ya ku qedera wê ne diyare dixwazin. Xidir got: "Ji ber ku beriya fermanê Şengal dibin destê dagirkeriya desthilatdaran, gelek partiyên siyasî û di bin fermana çend kesan de bû. Niha jî gelê Şengalê li Şengal dijî, lê gelek partiyên siyasî dixwazin carek din Şengal bikin qurbana siyaseta xwe ya qirêj. Her partî û alî li ser Şengalê plan û projeyan çêdikin û her aliyek dibêje Şengal a min e. Lê kes nayê nêrînên gel nagire."

'EM ŞENGALEK XWESER DIXWAZIN'

Xidir ragihand ku ew Şengalek xweser û azad dixwazin û got: "Em Şengalek xweser ku ne girêdayî ti deran dixwazin. Ji ber ku Şengalê girêdayî cihekî be wê carek din dubare ferman ser civaka me yê Êzidî ve were. Ji ber vê yekê em Şengalek xweser dixwazin. Rêveberî, biryar, hêz, artêşa me em dixwazin ji me be. Li şûna ku hinek partî dixwazin li ser Şengalê biryarê bide, bila alikariya me bike em xweseriya xwe ava bikin."

Ciwanê bi navê Îdo Şekir yê ji gundê Kersê yê Şengalê anî ziman, ku ev sê sal di ser fermanê re derbas bûn lê kesek nêrînên gel ên li ser siberoja Şengalê ne girtine û wiha pêde çû: "Em bûn qûrbaniya siyaseteke qirêje ya dijminan. Ev 3 sal in em di bin kon û naylona de li ber xwe didin. Niha jî hinek hêz û partî dixwazin wekî berê siyaseta xwe ya qirêj ser gelê me bide meşandin. Ew kesên Êzidî yê bûye şahidê fermanê ne siyaset, ne biryar û ne gotinên wan hêzan qebûl dike û ne jî destûr dide carek din rojekê tenê jî Şengalê rêve bibin."

'ŞENGAL XWESER NEBE METIRSÎ WÊ HEBE'

Şekir destnîşan kir ku eger ew Şengalek demokrat, pir reng û hemû bawerî tê de bijîn dixwazin û tekane rêya wê xweserî ye. Şekir wiha dewam kir: "Eger Şengal xweser nebe wê Êzidî û gelê din jî di nava metirsiyê de be. Em bang li gelê me dikim ku vegerin Şengalê û xwedî li hêza YBŞ xwedî derkevin. Ji derveyî YBŞ/YJŞ’ê ti hêzên din Şengal naparêze. Ew kesên niha dixwazin Şengal bikevin bin kontorola wan de, heman kes bûn roja fermanê qaşo qehremanê wan bû Şengal diparastin reviyan û Şengal kete bin destê DAIŞ’ê. Heya ku Şengal din bin desthilatdarî û rêveberiya van hêzên de be wê carek din ferman dubare bibe."

Şekir di dawiyê de ev tişt gotin: "Em Xweseriyê dixwazin, ne girêdayî Hikûmeta Herêmî, ne jî girêdayî Iraqê be. Em Şengalek Xweser û azad dixwazin. Her herêmek her cihek girêdayî xwe be, ango her kes xwe bi xwe biryara xwe bide."