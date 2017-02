Ciwanên Mexmûrê 15’ê Sibatê bi meşek meşaleyî şermezar kirin

11.02.2017

Ciwanên Wargeha Mexmûrê duh şev komploya navneteweyî ya 15’ê Sibatê bi meşek meşaleyî şermezar kirin

MEXMÛR / ROJNEWS

Ciwanên Wargeha Şehîd Rûstem Cûdî (Mexmûrê) di çarçoveya çalakiyên şermezarkirina komploya navnetewî ya 15’ê Sibatê ya li dijî Rêberê PKK'ê Abdullah Ocalan, şevê din meşek meşaleyî li dar xistin. Meşa ciwanan saet 19:30’an de ji navenda Tevgera Ciwanên Mexmûrê (TCM) destpê kir, piştî ku li nava wargehê dor vedan meşvan çûn Çiyayê Qereçox û piştî deqîqeyek rêzgirtinê daxuyaniya çapemeniyê hat dayîn. Di meşê de posterên Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan, posterên şehîdên tekoşîna Tevgera Azadiya Kurd, alên PKK, PAJK, KCK, KJK hatin bilindkirin û dirûşmên ‘Bijî Serok Apo’, ‘Bê Serok Jiyan Nabe’ ‘Bimre Komploya 15’ê Sibatê’ hatin qêrîn. Di daxuyaniya çapemeniyê de tevayî komplo û êrîşên navnetewî yên di kesayeta Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan de li ser gelê Kurd tên meşandin hatin şermezar kirin û hat gotin ku sala 2017’an wê bibe sala azadiya Ocalan û wê serkeftin mîsoger bibe. .Di daxuyaniya çapemeniyê de hat gotin ku pêvajoya şer ya ku di sedsala 21’an de li Rojhilata Navîn diqewime, wê bide diyarkirin ku ka kîjan alî wê bibe xwediyê hêza gotinê û ev şerê ku diqewime Kurdistan navend û diyarkerê wî şerî ye û wiha berdewam kir; “Ji ber vê sedemê yê ku hem hêzên statûkoparêz û hem jî gelên berxwedêr berê xwe dane Kurdistanê. Di şexsê şoreşa Rojava de li Rojhilata Navîn pergalek alternatîf ya jiyanê tê avakirin û ev şoreşa civakî û berxwedana gelê Kurd ji bo tevayî gelên ku berxwe didin re bûye hêviyek. Lê belê ji bo hêzên statûkoparêz û feraseta serdest ya zilam re jî bûye xeterî. Di pêvajoyekî bi vî awayî de vekiriye ku kîjan hêz ji bo gelan bibe bersîv û jiyanek alternatîf bikaribe bide avakirin, wê ew hêz di Rojhilata Navîn de bibe xwedî gotin. Pêşketinên ku di salên dawiyê de dide xuyakirin ku Tevgera Azadiya Kurd mora xwe li vê sedsalê daye.” Di daxuyaniya ciwanên Mexmûrê de hat diyarkirin ku zanîn ku di pêşengiya jin û ciwanan de şer, berxwedanî û avakerbûyîna Tevgera Azadiyê di serî de dewleta Tirk û hêzên ku di Rojhilata Navîn de tifaqên qirêj yên îxtîdarê dimeşînin dîn kiriye; daxuyaniyê bi van gotinan dewam kir; “Li Rojava û xwe rêveberiyên xweser yên Bakûrê Kurdistanê de bi berxwedaniyek fedayî, bê mirinbûn û çi dibe bila bibe dawî serkeftin ankû wê şoreş çêbibe de qehremanên me bi vî awayê berxwedaniya herî taybet dan nîşakirin û bûn sembolên azadiyê. Bi vê boneyê em tevayî şehîdên xwe bi minet bibîrtînin û soza gêrdanbûna xwe ya ji bo têkoşîna wan dûbare dikîn. Bêgûman ev destkeftî çavkaniya xwe vê hêza berxwedaniyê vê ruhê fadaîbûnê, vê coşa serkeftinê ji Rêber Apo digre.” Daxuyaniya ciwanan wiha berdewam kir; “Rêbertiya me bi ciwantî dest bi vê tekoşînê kiriye û bûye bersîva pirsa ku ciwanên Apoyî kîne? Komplo û tifaqên qirêj yên ku li dijî Rêbertiya me tên meşandin bersîva wan wê ciwanên Apoyî bidin. Di van rojên ku ketina 18’emîn saliya komploya navnetewî de bila komploger baş dizanibin ku wek jinên ciwan û ciwan armanca tekoşîna me ya bingehîn, azadiya Roja me Rêber Apo ye. Rêber Apo dibêje “ciwan hêza avaker ya azadiyê ye. Ji bo azad bûyîna Rêber Apo jî hêza avakeer em” pergala Îmraliyê wê tekoşîn, rêxistinî û tilîlîlî yên serkeftinê ya jinên ciwan wê parçe bike. çi hêza ku li dijî Rêbertiya me ketine di nava komplo û tifaqên qirêj de, di agirê azadiyê ya ku me ji bo Rêbertî pêxistî de bibin mehkûmê şewitîn û tunebûnê.” Daxuyaniyê wiha jî dewam kir; “Weke Tevgera Jinên Ciwanên Mexmûr destpêkê de em rexnedayîna xwe didin jiber ku me nekariye beramberê Rêbertiya xwe erka xwe ya ciwanên Apo’yî pêkbînîn û her qada ku em lê hene em soza gurkirina agirê ciwanan li dora azadiya Rêber Apo banga berxwedanî tolhildanê dikin. Weke jinên ciwan ciwan di sala 2017’an de emê ji her demê zêdetir berxwe bidîn, rêxistin bibîn û biçalak bibîn. Li her cihê Kurdistanê de di şexsê Şehîd Axînan, Şehîd Sarînayan, Şehîd Stêrkan, Şehîd Helbestan û Şehîd Rewşenan de bi ruhê tekoşîna tevayî qehremanên me yên pêşeng de divê em ji bo azadiyaRêbertiya xwe kilît bibîn. Ev sal wê bibe sala azadiya Rêber Apo û mîsoger emê serbikevîn.” Di dawiya daxuyaniyê de dirûşmên; ‘Bi pêşengtiya jinên ciwan serhildan, heta azadiya Rêber Apo tolhildan..!’, ‘Bi tolhildana şoreşgerî, parçe bike dagirkerî, azad bike Rêbertî!’, ‘Bijî Serok Apo’ û ‘Bê Serok Jiyan Nabe’ hatin qêrîn û çalakî bidawî bû. (dş-wd)