Gelê Şengalê: Azadiya Ocalan, azadiya Êzidxanê ye

Stockholm Amîda Kurd 4.6

12.02.2017

Li bajarokê Xanesorê yê Şengalê bi sedan welatî ji bo azadiya Rêberê PKK'ê Abdullah Ocalan kom bûn û bi çalakiyekê ji bo Ocalan azadî xwestin. Welatiyan gotin ku azadiya Ocalan azadiya Êzidxanê ye

ROJNEWS/ELÎ PÎR/ ŞENGAL

Li bajarokê Xanesorê yê girêdayê Şengalê bi pêşengiya TAJÊ û jinên ciwan ji bo şermezakirina komploya navnetewî ya 15’ê Sibatê çalakiyek pêk anîn. Wê ev çalakî sê rojan berdewam bike. Bi sedan welatî beşdarî çalakiyê bûn û daxwaza azadiya Ocalan kirin.

Çalakiyê bi deqeyek rêzgirin ji bo hemû cangoriyên Êzidxanê û Kurdistanê destpê kir. Di çalakiyê de axaftin hatin kirin.

Serokê Meclisa Avaker a Şengalê Xidir Salih komplo şermezar kir û wiha got: “Em roja reş komploya navnetewî şermezar dikin û dibêjin ku komployekî li dijî hemû mirovahiyê ye. Civaka Êzidî xwe bi fikr û felsefeya Rêber Apo bi rêxistin kirîba wê ferman ne hatiba serê gelê me. Wê roja 3’ê Tebaxê de komkujiya ku çeta pêk aniye wê ne qewimîba, bi hezara dayîk û xwişkên me ne diketin destê çeta. Eger me li ser fikirê Rêber Apo xwe rêxistin kiriba, me wê kariba bi vî rengê li her gund û bajarokên Şengalê berxwedanên mezin kiriba.”

Salih destnîşan kir ku her kesê ku hewl bide li bin vî fikir û felsefyê de xwe bi rêxistin bike rastî êrîşan tên û weha dewam kir : “Li kijan goşê yê cîhanê de xwestek çêbû ku xwe bi vê felsefeyê bi rêxistin bikin ji aliyê xwînmij, partî û dewletên desthilatdar ve rastî êrîşan tên. Li her çar parçeyên Kurdistan hatin cane xwe li Şengalê dan ji bo ku vî gelî ji fermanê rizgarbikin û li gelê xwe xwedî derketin. Ji ber ku li pey şopa fikr û felsefeya Rêber Apo bûn. Bi hezara çekdarên din hene di nav her çar parçeyên Kurdistanê hene, lê ji ber ku li ser wî fikir û felsefeyek cûdabûn yek ji wan ne hat cane xwe ji bo rizgarikirina vî gelî neda.”

Salih bi van gotina dawî li axaftina xwe anî: “Ji bo em karibin berxwedana xwe dewam bikin û çeka xwe rakin, xweseriya xwe ragehînin divê em fikir û felsefeya Rêber Apo ji bo xwe esas bigrin. Di bin vî fikirî de em hemû dikarin yekîtiya xwe ava bikin. Em wê roja reş şermezar dikin. Em vê tecrîda li ser Serok Apo li ser hemû mirovahiyê ye. Em banga li hêzên navnetewî, YE, UNICEF’ê û hemû saziyên mafê mirovan yên ku li erkê xwe yê mirovahiyê xwedî derkevin û vî roja reş ji ser xwe rakin û xwedî li mafê mirovan derkevin. Xwe li ser kiryarên dewleta Tirk kûr,lal û ker nekin. Xwedî li Rêberê mirovahiyê derkevên ku ew jî Serok Apo ye. Azadî ji bo serok Apo.”

Endama Mecilsa Jinan, Dayê Xoxê diyar kir ku ew bi fikir û felsefeya Ocalan dijîn û got: “Ji bo Serokê xwe em hatine li vir kom bûne . Hêviya me ew e ku gelê me ji bo azadiya Rêberê xwe bê navber nava çalakiyan de bin. Keda ku Serok ji bo gelê me daye ji bîr nekin û fikrê wî esas bigirin.”

Di dawî de jî Dayê Xoxê banga azadiya Rêberê xwe kir û got : “Azadiya Rêber Apo azadiya Êzidxanê ye. Em 15’ê Sibatê şermazar dikin.” Jina bi navê Bêrîvan bi van gotina hestê xwe anî ziman : “Em azadiya Rêber Apo dixwazin. Bi hêvî me gelê me rabe ser xwe bi hev re Şengalek azad ava bikin. Ez komploya navnetewî ya 15’ê Sibatê şermezar dikim û Bijî PKK’e.”

Dayika bi navê Muhbet jî weha got : “Ji bo me şerefekî pir mezine ku em li vir kom bibin ji bo azadiya Rêberê mirovahiyê, Rêberê gelê bin dest, Rêberê gelê Kurd e. Em azadiya Rêber xwe ji hemû cihanê dixwazin. Em daxwaziyê ji her mirovî dikin ku destê xwe dane ser wîcdanê xwe û azadiya Rêberê mirovahiyê bixwazin . Kesê li bê şopa fikr û felsefeya Rêber Apo be, ti cara serî na tewîne û ti cara ji bê doza xwe jî venagerê . Em jî weke gelê Êzidî li Şengalê piştgiriya Serokê xwe dikin . Azadiya Rêber Apo azadiya mirovahiyê ye.”

Dayîka Kinê wiha axivî: “Azadiya Serok Apo azadiya Êzidxanê ye. Azadiya Serok azadiya tevahî jinên cîhanê ye. Serok azad nebe ti cara Şengal jî azad nabe. Di vê roja reş de em di serî de Erdogan û her kesê ku hevpar bû bi pêk anîna vê komployê şermezar dikin.” Endamê Meclîsa bajarokê Xanesorê Nayif Simêr wiha axivî; “Serok Apo dibêje 'were xwe ava bike', em jî pêwiste xwe bi fikir û ramanên Serokê xwe ji nûve Şengalek azad ava bikin. Li Afrîqa fikrê Serok Apo ji bo xwe esas digirin. Lê hin kesên ku dijberiya fikir û ramanê Rêber Apo dikin. Îro ji bo min şanaziyek mezine ku keça min li hemberî dijmin bi fikirê Rêber Apo ber xwe bide, ji bo ax û welatê xwe şer dike. Divê em xwedî li fikir û ramanên Rêber Apo derkevin. Ez azadiya Serok Apo dixwazim.” Endamê Partiya Azadî û Demokartik a Êzidiya (PADÊ) Hecî Hesen jî ev tişt got: “Bi navê her kesê ku êşa fermanê kişandî, her Êzidyekî ji Şengala pîroz em silavên xwe ji vir ji Serok Apo re dişînin. Piştî fermana ku ji aliyê çeta ve hat ser gelê me, me xwe nas kir. Gotinek a bav û kala heye dibêje 'Dost li tengaviyê de kêmin' me jî dost û dijminê xwe ji hev nas kir. Dostê ku li tengaviya li me bû xwedî ew dostê me ye.” Çalakî bi temaşekirina sînevizyonek li ser jiyana Rêberê PKK'ê Abdullah Ocalan berdewam kir. Di dawiya çalakiyê de zarok û ciwanan stran û helbest li ser Ocalan gotin. Çalakî wê heya 13’ê sibatê berdewam bike.