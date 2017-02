KCK: Me gelek biryarên girîng ji bo têkoşîna sala 2017’an girtin

05.02.2017

KCK’ê encamên civîna xwe ya konseya Rêveber eşkere kir, ji meha sibatê û pêve starta bilindkirina têkoşîna ji bo azadkirina Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan û pêkanîna xweseriya demokratîk li Kurdistanê da. KCK’ê diyar dike ku wan di civînê de gelek biryarên girîng ji bo 2017’an girtine

Konseya Rêveber a Koma Civakên Kurdistanê (KCK) civıına xwe ya Çile lidarxist uu bi daxuyaniyeke nivîskî encamên civînee eşkere kir û got: “Me li ser têkoşîna sala 2017’an gelek biryarên girîng girtine.”

Di daxuyaniyê de hate gotin ku di civînê de berxwedana xwerêveberiyê û sala 2016’an ku di dîroka Kurdistanê de pêvajoya herî grîng a Kurdistanê ye, bi berfirehî hatiye nirxandin û wiha hate gotin, ‘’Civîna me tespît dike ku ev berxwedanên dîrokî yên ku bi pêşengiya Çiyager, Axîn, Rûken, Mehmet Yavuzer, Xebatkar, Îslam, Mehmet Tûnc, Sêvê Demîr, Asya Yuksel, Pakîz Nayir û Fatma Uyaran hatî rêvebirin û têkoşîna gerîla nirx, pîvan û derfetên ku 2017 bibe sala mezin a têkoşînê afirandine, bi biryardariya ku 2017 li ser berxwedana fedaî ya wan bibe sala serkeftinê bidawî bûye.’’

Konseya Rêveber a KCK’ê di daxuyaniya nivîskî de wiha got: ‘’Li Rojhilata Navîn û li dinyayê pirsgirêk ketine ser hev û giran bûne. Sîstema dewletî ya 5 hezar salî û temsîla wê ya dawî netew-dewlet ketiye krîzeke mezin. Modernîteya kapîtalîst jî pirsgirêkên civakî girantir dike, berfirehtir dike û mirovahiyê tîne ber krîza rizînê û krîza kûr. Li rewşeke wiha ku hêzên lîberal û demokratiya sosyal nikarin ji pirsgirêkan re bibin çareserî bi destwerdanên leşkerî û hikûmetên rastgir meyla ku ji pirsgirêkan re bibin çareserî diyar dibe. Lê ji ber ku ne pêkan e yên ku pirsgirêkan diafirînin bikaribin çareseriyê biafirînin tiştekî bivênevê ye ku di serdema pêş me de wê pirsgirêk hîn girantir bibin. Ev rasteqînî kiriye ku demokrasiya radîkal û sosyalîzma demokratîk a ku Rêber Apo li ser analîza civaka dîrokî û rojane derxistiye holê bibe tekane çareserî.

‘Sîstema konfederalîzma demokratîk li Rojhilata Navîn û dinyayê tekane alternatîf e’

Sîstema konfederalîzma demokratîk a ku Rêber Apo a weke alternatîfa netew-dewletê pêş xistî bi hişmendiya neteweya demokratîk a ku li ser xeta sosyalîzma demokratîke xwe rêxistinkirî, li Rojhilata Navîn û hemû dinyayê weke tekane rêya modêla çareseriyê di serdema pêş me de jî zemîna ku serketinên mezin pêk bîne, derxistiye holê.”

Konseya rêveber behsa Federasyona Demokratîk ya Bakurê Sûriyê jî dike û wiha berdewamî bi daxuyaniyê dide: “Federasyona Demokratîk a Bakurê Sûriyê di çareserkirina pirsgirêkan de tenê ne ji bo Sûriyê ji bo hemû Rojhilata Navîn bûye modêleke girîng. Kurd, Ereb, Sûryanî, Çeçen, Ermenî û Tirkmen bi Federasyona Demoratîk a Bakurê Sûriyê de, pratîzekirina xeta neteweya demokratîk nîşan daye ku li Rojhilata Navîn li dijî dîndariya fanatîk, mezhebî û nîjatperestiyê rêya herî karîger a têkoşînê ye, diyar kiriye ku her cure hişmendiya dijî mirovahiyê tenê di vê xetê de dikare were tasfîyekirin.”

‘Hemû derdor divê xweseriya Şengalê biparêzin’

KCK’ê diyar dike ku divê hemû derdor xweseriya Şengalê biparêzin û wiha dirêjî bi daxuyaniyê tîne: “Pirsgirêkên ku li Iraqê têne jiyîn jî jêdera xwe ji mezhebî û nîjatperestiya netew-dewletî digirin. Li tevahiya Iraqê û ji hêla Mûsilê ve jî rêya çareseriyê ya karîger jî demokratîkbûne. Pêşketina demokrasiya xwecih û xweserbûna nasnameyên cihê wê pirsgirêkan çareser bike, yekîtiya Iraqê jî li ser zemîna demokratîk xurt bike. Di vê çarçoveyê de ku Êzîdî, Sûryanî, Tirkmen xweseriyê bixwazin, li gorî pêdiviya demokrasiyê divê bi hurmet were pêşwazîkirin û ji hêla her kesî ve were destekkirin.

Di mijara azadkirin û xweserkirina Şengalê de divê hemû partiyên siyasî û saziyên demokratîk yên Kurd bi berpirsyarî tevbigerin. Ji bo vê jî ramana wan a siyasî çi dibe bila bibe divê hemû derdorên siyasî yên Kurd pitgiriyê li xweseriya Şengalê bikin. Konseya me ya Rêveber tespît dike ku jêdera hemû kêşeyên Başûrê Kurdistanê jî di kêmbûna demokrasiyê ye û demokratîkbûna Başûrê Kurdistanê wê hemû kêşeyên wê çareser bike, xurt bike û hemû hêzên siyasî jî divê di vê hêlê berpirsariya xwe bi cih bînin.”

‘Hevseng û statûkoyên ku di sedsala 20. de li ser qirkirina Kurdan ava bûne têk çûn’

KCK’ê diyar dike ku hevseng û statûkoyên berê têkçûne, niha hevseng û statûkoyên nû çêdibin û wiha berdewam dike: “Pêşî, tespîta wê hatiye kirin ku hevseng û statûkoyên ku di sedsala 20. de li ser qirkirina Kurdan ava bûne têk çûne; di vê serdemê de ku hevseng û statûkoya nû wê were danîn, têkoşerî, bi insîyatîvbûn, çalakbûn û pêngavbûn wê serketinên mezin bi xwe re bîne; li ser wê hatiye rawestandin ku Tevgera me ya Azadiyê di pozîsyoneke wiha de ye û divê 2017’an têkoşîn bi insîyatîf û pêngavî were dayin. Di vê çarçoveyê de li hemû parçeyên Kurdistanê têkoşîn wê were geşkirin, li ser zemîna azadiya gelê Kurdistanê, wê pêşengiya şoreşa demokratîk a Rojhilata Navîn were kirin.”

KCK’ê dibêje ku Kurdên çar parçeyên Kurdistanê nêzî azadiyê bûne û wiha dibêje: “Gelê Kurdistanê li çar parçeyên Kurdistanê nêzî azadiyê bûne û li Rojhilata Navîn hemû gel xwedî wê hêz û tecrûbeyê ne ku dikarin pêşengiya jiyana azad û demokratîk bikin; ku yekîtiya netewî û kongra netewî pêk were, wê hemû hêzên dijminên demokrasiyê û Kurdan têk bibin. Ji bo vê jî li ser wê hatiye sekinandin ku divê xebatên yekîtiya netewî ya ku hatiye destpêkirin were xurtkirin û di vê mijarê de divê hemû hêzên demokratîk ên netewî divê bihestyar bin.

Berxwedana ku li dijî AKP, MHP û dijminên demokrasî û Kurdan hatî nîşandan, bi qasî di dîroka Tirkiyê ya 90 salî de nehatiye dîtin ev hêzên qirker anîne ber rewşa têkbirinê. Di ti serdema 90 salî Tirkiye bi qasî ku di vê sal û nîvê de ev qasî bi pirsgirên hundir û derve ên wiha giran re hevrû nebûye. AKP-MHP ku armanc dikir hêzên demokrasiyê têk bibe û qira Kurdan bîne, rasteqîniyeke Tirkiyê ya wiha bi xwe re anîne wê dawiya wan bîne. Di şexsê desthilatdariya faşîst a AKP-MHP’ê de sîstema siyasî ya netew-dewletê krîza mezin a hundir û derve dijî. Desthilatdaryia AKP-MHP’ê b işerê dijî Tevgera Azadiya Kurd û hêzên demokrasiyê ku dixwestin Tevgera Azadiya Kurdistanê li hemû parçeyan û li Rojhilata Navîn bişkînin, ew bi xwe şikestin. Di serî de li Iraqê û Sûriyê çawa ku polîtîkayên desthilatdariya AKP-MHP’ê têk çûne, her wiha li Kurdistan û Tirkiyê jî ew anîne ber rewşa têkçûnê.”

KCK’ê di daxuyaniya xwede destnîşan dike ku wê êrîşên AKP-MHP’ê yên dijî Tevgera Azadiya Kurd di sala 2017’an de bidomin û wiha berdewam dike: “Sala 2017 li dijî mêtingeriya qirker wê bibe sala mezin a berxwedan û şer. Ji vî alî ve jî siberoja têkoşîna azadiya Kurd wê bi têkoşîna sala 2017’an diyar bibe. Gerîla û hemû hêzên azadiyê bi asta fedaî û berxwedanê ya sala 2016’an wê hemû derfetên têkoşînê seferber bike û 2017’an wê têkoşîna me ya azadiyê seferber bike. Gelê me û hemû dostên me divê vê rasteqîniyê bibînin, şert û merc çendî dijwar bin jî bi awayekî seferberbûyî bi geşkirina têkoşînê, bi yekkirina wê ya bi berxwedana gerîla re ji bo ku sala 2017’an bikin pêngava azadiyê ya 2017’an wê rista xwe bi cih bînin.”

KCK’ê di daxuyaniya xwede ciheke girîng ji rewşa Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan re veqetandiye û dibêje: “Bêguman di pêkanîna vê rista dîrokî de her demê xwedîderketina li Rêbertî û têkoşîna ji bo azadiya Rêbertî pir girîng bûye. Gelê me li gel tecrîda giran a 2016’an jî li Rêbertî xwedî derketiye û israra xwe ya di jiyana demokratîk de nîşan daye. Bi têkoşîna li dijî komploya li ser Rêbertî, bi meha Sibatê re, şermezarkirina kavilkirin û şewitandina bajarên Kurdan; di rojên 8’ê Adarê, Newroz, Heftiya Lehengiyê û 4’ê Nîsanê xwedîderketina Rêbertî de, bi rihê fedaî yên berxwedana xwerêveberiyê rabûna serhildanê; di mehên 1’ê Gulanê, Meha Şehîdan Gulanê de û heta bi Hezîranê bi têkoşîna ku wê were nîşandan, geşkirina têkoşînê ya gelê Kurd û hêzên demokrasiyê wê encamên girîng ên siyasî bi xwe re bîne.”

‘Mehên pêş mehên bilindkirina têkoşînêne’

KCK’ê banga bilindkirina têkoşînê dike û dibejê: “Konseya me ya Rêveber mehên pêş me weke pêvajoya azadkirina Rêbertî, demokratîkkirina Tirkiyê, pêkanîna xweseriya demokratîk a li Kurdistanê tespît kiriye; ji meha Sibatê ve bang li hemû gelê me dike ku li her deverê têkoşînê geş bike.

Ji bo Kurdan gotina na ya li dijî destûrê, tê wê wateyê ku Kurd ji hemû destûran re ku Kurdan û hemû nasnameyan red dkin û her wiha ji destûra sîstema mêtinger a qirker re dibêjin na. Di vê referandûmê de gotin na, li dijî desthilatdariya AKP-MHP’ê ya faşîst a ku bajarên Kurdan kavil kirin, bi hezaran siyasetmedar avêtin zindanan, şaredarî desteser kirin, siyasetmedarên demokrat kirin qereqol û holên dadgehêan, di zindana de dixwazin wan birizînin, wê bibe helwesta Kurdan. Li Kurdistanê bilindbûna rêjeya na ya di referandûmê de wê bibe referandûma israra Kurdan a di jiyana azad û demokratîk. Weke helwesta Kurdan di referandûmê de gotina na, wê vekirina qelşekê di eniyên mêtingeriya qirker de be û gavek be di pêkanîna Kurdistana azad û Tirkiyeyeke demokratîk de.

Dema gelan hatiye. Têkoşîna bi dehan salan a Kurdan bi pêşengiya gerîla li gel her cure zext û astengan wê mêtingeriya qirker têk bibe, wê statûya siyasî ya ku Kurdan bigihîne jiyana azad û demokratîk.. 2017’an teqez wê serketin pêk were. Vîna Tevgera me ya Azadiyê û azweriya gelê me ya azadiyê bi dirûşma ‘Teqez em ê bi ser bikevin’ wê bi Kurdistan azad û Rojhilata Navîn a demokratîk tacîdar bike’.

