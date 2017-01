Meclîsa Avaker amedekariyên xweseriya Şengalê dike

14.01.2017

Meclîsa Avaker a Şengalê di çarçoveya amadekariyên ragihandina xwesiya Şengalê de, daxwaz ji hikûmeta Iraqê kir ku madeya xweseriya kêm netewan bi cih bîne

Meclîsa Şengalê bi boneya 2’yemîn salvegera damezrandina Meclîsê daxuyaniyek nivîskî da raya giştî. Meclîsê diyar kir ku ew ji bo xweseriya Şengalê amadekariyan dikin.

Daxuyanî bi vî rengî ye:

“Di serî de em 2’yemîn salvegera damezrandina Meclîsa Avaker a Şengalê li tevahî gelê Êzidî pîroz dikin. Îro duyemîn salvegera damezrandina Meclîsa Êzidiyan e. Meclîs li çiyayê Şengalê ku ji ruhekî berxwedana pîroz a gelê me yê Êzidî hatiye avakirin.

Gelê me yê Êzidî fermanek mezin hate serê wan û di zilm û zordariyeke mezin re derbas bûn. Hêzên ku di Şengalê de bi cih dibûn qala aramî û parastina gelê Êzidî dikirin, lê dema ku çeteyên hov êrîş kirin û şer hat ber deriyê malê, ti bersiv nedan dijmin û ti berxwedanî raber nekirin. Berevajî wê bi sed hezaran malbatên ku li şûna xwe hiştin, ketin destê dijmin. Bi hezaran zarok û dayik ketin destê DAIŞ’ê û hatin kuştin.″

′Bi sedan çete bi destê ciwanên Êzidxanê hatin kuştin′

Meclîsa Avaker a Şengalê dewama daxuyaniya xwe de wiha jî got; “Hêvî û baweriya gelê Êzidî bi van hêzan nema, her wiha ji aliyê rêveberin û îdarekirin Şengalê ve jî valehî hebû, ango kesê ku pêşengtiyê ji vî gelî re bike nebû. Lewra jî gelê Êzidî bi xwe biryar da ku Meclîseke ku nûnertiya hemû gelê Êzidî bike were avakirin û ji gelê Êzidî re rêvebertiyê bike. Endamên vê Meclîsê bi şêwazekî demokrat hatin hilbijartin. Her wiha hêzên me yên leşkerî YBŞ/YJŞ′ê hatine damezrandin. YBŞ/YJŞ’e bi berxwedaniya xwe ya pîroz û tekoşîna xwe ya bê sekin di rûpelên dîroka Êzidiyan de bi tîpên zêrin hatin nivîsandin. Bi sedan çeteyên DAIŞ’ê bi destê ciwan û keçên leheng ên Êzidxanê hatine kuştin.”

′Amadekariya ragihandina xweseriya Şengalê tê kirin′

Meclîsa Şengalê wiha jî dewam kir; “Belê her wiha li gorî bernameya Meclîsa Avaker amadekarî tên kirin ku xweseriya Şengalê were ragihandin. Ji ber ku ev daxwaz a tevahî gelê me ye, êdî dixwazin xweser bijîn. Li gorî destûra bingehîn a Iraqê a madeya 125’ê naveroka vê xalê maf dide hemû kêm netewên Iraqê ku xweseriya xwe ragihînin. Em jî wekî gelê Êzidî daxwazî ji hikumeta Iraqê dikin ku vê madeyê cî be cî bikin û helwestên xwe eşkere bikin. Tradejiya ku hatî ser gelê me û ji bo ji van tengasiyan derkevin û naskirina hemû mafên gelê me yên rewa wekî hemû gelên Iraqê bi serbestî jiyana xwe berdewam bikin.”

′Divê kesên ku ferman bi serê Êzidiyan anîne werin darizandin′

Meclisa Avaker a Şengalê di dawiya daxuyaniya xwe de ev bang kir; “Her wiha em daxwazî ji Neteweyên Yekbûyî, hemû rêxistinên mafê mirovan û bergiriya mafên kêm netewan dikin ku doza me bişopînin û çareser bikin, fermana bi ser gelê me de hatî wekî jenosîd qebûl bikin. Divê hêzên navnetewî hemû cihên ku Êzidî lê dijîn biparêzin û komîteyeke navnetewî were avakirin ji bo şîrovekirina sedemên fermanê û kesên berpirs û destên wan nava fermanê de hene bibin dadgehê û werin darizadin, da ku cezayê xwe wergirin.”