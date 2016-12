Piştî YPG Çemê Firatê derbas bike

Moskow Rustem Gorî

21.12.2016

Bi milyonan kes her roj di Google'ê de li gotina "syrian civil war map" digerin. Yên dixwazin nexşeya Sûrî û Iraqe bi hev re bibînin jî li gotina "syrian and iraq civil war map" digerin û li ser nexşeyan rewşa herî dawî ya şerê li nav Sûrî û Iraqê temaşe dikin.



Bi dehan kes heta niha bi telefonê li min geriyane û gotine "hela mirov çawa di Google'ê de li wê nexşeya rewşa şer digere?".



Guhartina li ser wê nexşeyê bûye hêviyeke mezin ji bo milyonan kesan. Bi milyonan kesan jî hêviyên xwe qut kirin û êdî nema lê dinihêrin, ew bi piranî alîgirên Dewleta Tirk (Turkî) bûn.



Êdî hêzên YPG/YPJ'ê gihaştin dora bajarê Reqayê. Çemê Firatê dibe sînorekî xwezayî yê Herêma Federal a Rojava. Bi awayekî romantîk mirov dikare bêje êdî edebiyat li peravên Çemê Firatê mimkûn e. Nivîsandina helbestan ji bo beqên birîndar êdî ne cihê fedîkariyê ye, heke helbestvan di vê dema şer de nereviyabe.



Lê êdî ji vir û pê ve formatên kevin dê nema têrê bikin. Ji Reqayê û pê ve êdî hîn nû QSD dê rola xwe bilîze. Sedema avabûna QSD'ê niha hîn çêtir dê were famkirin.



Sînorên azadî, wekhevî, serbestî û biratiya gelan çi qasî li dora Kurdistanê fireh bibin, xetereya êrîşên nijadperest ên li ser Gelê Kurd jî dê ew qasî dûrî axa Kurdistanê bibin. Bi vê baweriyê Kurd heta hêza wan hebe dê fikrên xwe yî baş li nav cîranan belav bikin.



Bawer bikin bi saya vê têkoşînê em ê çêtir bibînin ku di vê sedsalê de gelên Rojhilata Navîn gelekî ji rêveberiyên hov û kevinperest aciz bûne û dema derfetên hemdem bi dest wan bikevin dê xwe bi destê xwe ji wan rêveberiyan azad bikin.



Li gor agahiyên dawî YPG / YPJ / QSD (belkî êdî mirov divê bêje Hêzên Federal) gihaştin dora Bendava Tebqayê. Ev tê wateya ku herî dûr di navbera 48 saetan de dibe cara yekem Hêzên Federal dakevin başûrê Çemê Feratê.



Piştî derbasbûna başûrê Çemê Firatê êdî serdemeke nû dest pê dike. Êdî agirê ku Kurdan li nav axa xwe pêxistin, dê bi destê wan Ereb û gelên din ên ji wan her tiştî hîn bûn, dakeve nav tevahiya Sûrî. Ev yek dê çend salan bidome ne belî ye. Lê dibe heta Yasayeke Bingehîn ji alî tevahiya Sûrî ve were qebûlkirin bidome. Dibe bixitime û ji vî agirî tenê Rojava bifilite.



Helbet em hemû dizanin, dema agirê dora mirov venemire, mirov jî dê bi tîna wê re mirinek hîn xerabtir bijî. Ji ber vê yekê Kurd dê fikir û ramanên azadî, wekhevî û biratiyê bikin ava ser vî agirî.



Belkî Madî (Mêhdî) zarokekî ji Mad / Medan e û belkî ew Kurd in û Dewra Madî ya wekhevî û azadiyê hat.



Belkî ji ber vê Zerdeştê Kal gotiye "Dê Madî were xwarê, dînê me derxe ji kufarê".



Nûçe Şîrove: Rustem Gorî