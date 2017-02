Tevgera Mertalên Firatê bi dawî dibe!

11.02.2017

DÎHABER/ ENQERE - Berdevkê Hikûmetê Numan Kurtulmuş ku derbarê “Operasyona Mertalê Firatê” ya li ser Cerablusê re li dijî Sûriyeyê dane destpêkirin de nirxandin kirin got “Piştî El Bab hat dagirkirin dê operasyon bigihije hedefa xwe.”

Cigirê Serokwezîr Numan Kurtulmuş, di brnameyan a televîzyonekê de derbarê rojevê de axivî. Kurtulmuş, bal kişand ser “Operasyona Mertalê Firatê” ya li ser Cerablusê re li dijî Sûriyeyê dane destpêkirin diyar kir ku ji bo sînorên Tirkiyeyê bi parêzin operasyonek hewcedar bû.

JI BER PYD’Ê KETINE CERABLUSÊ

Kurtulmuş, ku ketina Ceralbusê bi gotinên “Ji bo endamên PYD’ê nekevin Tirkiyeyê” rave kir wiha got: “Ji cihên cuda ên sînoran endamên PYD/PKK’ê diketin welat. Pêkanîna vê mecbûrî bû. Ev operasyon ji bo sînor bên parastin, rêxistinê terorê yên li bakurê Sûriyeyê bên derxistin û li cihê wan welatî bi cihkirin hat li darxistin. Divê ev parçeyek wekî parçeyek ji ewlehiya me ya neteweyî bê dîtin. Heta niha jî wekî dihat plankirin berdewam dike.”

Kurtulmuş îdîa kir ku wan Cerablud bi dest xistine û got ew ê bi heman awayî El Babê jî paqij bikin.

'EM HÊVÎ DIKIN KU DI DEMEK KIN DE BÊ PAQIJKIRIN’

Kurtulmuş, derbarê pirsek ji bo Reqayê de jî wiha got: “Reqa tiştek cuda ye, ev di çarçoveya Operasyona Mertalên Firatê de herêma El Babê heye. Ev herêma ku bi ewlehiya tirkiyeyê ve girêdayî ye. Em hêvî dikin k udi demek kin de bê paqijkirin. Agahiyên me yên dawiyê ewin ku hêzên me ketine hundir û hinek cih bidestxistine. Dema operasyona Babê bi ser ket dê operasyon bigihije hedefa xwe. Reqa meseleyek cuda ye. Meseleya Reqayê gefan li sînorên Tirkiyeyê naxwe. Lê ger hûn bêjin em DAIŞ’ê ji Reqayê paqij bikin û li şûna wan PYD û YPG'ê bicih bikin wê demê ev dibe meseleya ewlehiya neteweyî ya Tirkiyeyê.”