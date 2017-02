YBŞ: Divê hemû bajarên Ewrupa veguherin qadên têkoşîn û berxwedanê

Stockholm Amîda Kurd 4.6

11.02.2017

ROJNEWS/NAVENDA NÛÇEYAN

Fermandariya Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) bi daxuyaniyeke nivîskî meşa dirêj a ji bo azadiya Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan a ji Luxsenbûrgê destpê kir û berbi Strasbûrgê ve diçe silav kir û diyar kir ku divê hemû bajarên Ewrûpayê veguherin qadên têkoşîn û berxwedanê.

Fermandariya YBŞ’ê di daxuyaniyê de behsa girîngiya mezinkirina çalakiyên ji bo azadiya Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan dike û dibêje, divê hemû Kurdistanî û dostên wî ji 7 salî heya 70’ê salî bi rihê serhildanê tevlî çalakiyên demokratîk yên li Strasbûrgê werin lidarxistin bibin.

Daxuyanî bi vî awayî berdewam dike: “Gelê me yê welatparêz û enternasyonalîst yên bi dirûşma ‘Ji Ocalan re Azadî ji Kurdistanê re Statû’ ku ji Luxsenburg û Mannhem’ê destpêkir û di 11’ê Sibatê de li Strasbûrgê vediguhere mîtîngeke girseyî, ji bo azadiya Rêbertî û têkoşînê xwedî wateyeke mezin e. Di sala 18. ya komploya navnetewî ya bi dîlgirtina Rêbertiya me encambû, li navendên ku para xwe di komployê de çêbûne lidarxistina çalakiyan, wê bibin bersiva herî girîng ya ji komployê re. Em li ser vê bingehê çalakiya hemû gelê me yê ji bajarên Ewrûpayê berbi Strasbûrgê ve ketine rê silav dikin û ji bo tevlîbûna ji çalakiyên li Strasbûrgê werin lidarxistin re jî banga bi rihê serihdlanê beşdarbûnê dikin.”

Daxuyaniya fermandariya YBŞ’ê wiha dirêjî bi daxuyaniya xwe dide: “Divê bi van çalakiyan bê nîşandan ku tehemûla me nîne em saleke din bi esareta Rêbertiyê re bijîn. Pêwîste li gorî vê di serî de gelê me yê Êzîdî yê li Ewrûpa dijîn û hemû Kurdistanî û derdorên demokratîk di asteke herî jor de beşdarî çalakiyan bibin. Her wiha pêwîste em bi rayagiştî ya cîhanê bidin nîşandan ku jiyana azad ancax bi Rêber Apo re pêkane.”

Daxuyanî bi van gotinan bi dawî dibe: “Li ser vê bingehê hemû gelê me yê Êzîdî yê li Ewrupayê jiyan dikin, divê xwedî li Rêber Apo derbikevin ku bi kedeke bêmînak û bi hewldanên mezin bûye rênîşanderê têkoşîna azadiya Şengal û Êzîdiyan. Ji bo azadiya Rêbertiyê jî divê bi berpirsyariyeke mezin berxwedanê bilind bikin. Li gel berxwedana bênavber ya 18 salan a Rêbertiyê jiyankirin, mezinkirina berxwedanê û li ser bingeha pêkanîna azadiya Rêbertiyê, divê hemû bajarên Ewrupa veguherin qadên têkoşîn û berxwedanê.”