YPG: Di 2016`an de 9425 km2 hat rizagrkirin

Stockholm Amîda Kurd 4.6

05.01.2017

ANHA/NAVENDA NÛÇEYAN – Navenda Raghandina YPG`ê diyar kir ku di sala 2016`an de erdîngariyeke bi qasî 9425 km2 ji axa Bakurê Sûriyê ji çeteyên DAIŞ`ê hatin rizgarkirin û 4622 çete hatin kuştin.

Navenda Raghandina YPG`ê bi daxuyaniyekê bîlançoya şer û berxwedana sala 2016`an eşkere kir.

Daxuyanî wiha ye:

“Sala 2016’an ji bo Şoreşa Rojava û Sûrî bû salekî gelek girîng. Çeteyên hov ên DAIŞ`ê îsal jî bê navber êrişên xwe domandin. Li hember van êrişan hêzên me di hemû xetên sînor erkê xwe yê parastinê bi cih anîn û ji bo erdnigariya di bin desthilatiya çeteyan de were rizgarkirin di bin sîwana QSD`ê de tevlî hemleyên stratejîk ên wekî Xezeba Xabûr, Şehîd Elîn û Cûdî, Fermandar Şehîd Ebû Leyla û Xezeba Firatê bûn.

Çeteyên girêdayî Koalîsyona Niştîmanî ya Sûrî jî bê navber li qadên Efrîn û Şêx Meqsûd a Helebê êrişî hêzên me kirin, çekên qedexekirî jî di nav de bi gelek çekên cûrbecûr hêzên me û zêdetir jî hemwelatiyên sivîl hedef girtin.

Li kêleka van êrişên çeteyan di sala 2016’an de êrişên arteşa Tirk jî her çû zedê bû. Bi dagirkeriya Cerablûsê arteşa Tirk ket axa Surî û li dijî hemwelatiyên sivîl gelek komkujî pêk anîn. Li ser sînor gelek hemwelatiyên me şehîd xistin. Di rojên dawiya salê de jî arteşa Tirk êrişên xwe ya li dijî hêz û çeperên me zêdetir kiriye.

Rejîma BAAS`ê jî di nava vê salê de du jê êrişên mezin gelek êriş anîn ser hêzên me û hemwelatiyên sivîl. Hêzên me li dijî van êrîşan parastinek xurt meşand û gelek cihan de hêza rejîmê daxist asta herî kêm.

Bîlançoya êrişan û hemleyên hêzên me tê de cih girtin wiha ye:

Têbînî: Hejmara windahiyên sivîlan ku bîlançoya me de hatiye dayîn tenê ji bo qadên di bin serweriyê hêzên me derbasdar e. Windahiyên sivîlan a li qadên di bin serweriyê Asayîş û hêzên me yên din ên ewlekarî û qadên di bin serweriyê hêzên din de hat jiyîn dervahî vê bîlanço ye.

Êrîşên Arteşa Tirk

Ji destpêka sala 2016 ve artêşa Tirk 191 caran sînorên Rojava binpêkiriye, tacîz û êrîş pêkaniye. 169 caran bi çekên giran mal û mûlkên sivîlan û çeperên hêzên me gulebaran kiriye. Dîsa 2 caran bi helîkopteran, 7 caran bi balafirên bê mirov û 13 caran jî bi maşîneyên zirxî sînor derbas kirin û ketin xaka Rojava.

Di encama van êrîşan de qasî hat zelalkirin 31 welatiyên sivîl şehîd ketin û 138 hemwelatiyên sivîl jî birîndar bûn. Dîsa di van êrîşan de şervanek YPG, du endamên Asayîş, sê şervanên Erka Xwe Parastinê şehîd bûn û 8 endamên din jî birîndar bûn.

Dîsa di encama van êrîşan de gelek mal û mûlkên sivîlan zirar ditîn û hinek mal jî bi temamî şewitîn.

Êrîşên Çeteyên Koalîsyona Niştimanî

Di Sala 2016’an de komên çekdar ên girêdayî Koalîsyona Niştimanî ya Sûriyê ku xwe wekî Arteşa Azad bi nav dike tevî El Nusra û Ehrar El-Şam 284 caran bi topên hawan, topên destsaz û çekên giran êrîş birin li ser gund û navçeyên Efrîn û taxa Şêx Meqsûd a Helebê. Çeteyan 3 cara bi çekên kimyewî û gazên jehrî welatiyên Şêx Meqsûd û yekîneyên me yên vê herême hedef girtin. Di encama wan êrîşan de 51 welatiyên Şêx Meqsûd şehîd bûn û 104 welatî jî birîndar bûn.

Êrişên Çeteyên DAIŞ`ê

Di Sala 2016’an de çeteyên DAIŞ’ê 493 caran bi topên hawan, fûze, çandina mayînan, bi maşineyên teqemenî û çekên giran yên cûrbecûr êrîşî xetên sînor a Federasyona Bakurê Sûrî kirin. Di encama wan êrîşan de 15 welatiyên me şehîd ketin û 14 welatî jî birîndar bûne.

Çeteyên DAIŞ`ê herêma dikeve navbera gundê Ebû Fas û Şedadê de çekên qedexekirî wekî gazên jehrî di nav de bû avêtin çeperên hêzên me.

Rejîma Baas îsal li dijî Hesekê û Qamişlo 17 êrîş di nava de du êrişên mezin lidarxist. Her wiha balafirên şer jî di nav de bi gelek top û hawanan, bi çekên giran bajarên me û cih û warên sivîlan topbaran kirin. Di êrişan de zarok jî di nav de 28 sivîl şehîd bûn, 12 sivîl birîndar bûn.Li Qamişlo Hebsa Elaya ya stratejîk jî di nav de gelek noqt ji dest rejîm hatin derxistin. Dîsa li Hesekê jî taxa Xiwêran, Neşwê û piraniya bajêr ji dest rejîm hat rizgarkirin.

Bîlançoya Hemleyên QSD`ê

Hêzên me di bin banê QSD`ê de tevlî hemleya Xezeba Xabûr, hemleya Şehîd Elîn û Cûdî, hemleya Şehîd Fermandar Ebû Leyla û hemleya Xezeba Firatê bûn.

Di encama van hemleyan de bi giştî 9.425 km2 erd ji destê DAIŞê hat rizgarkirin. Di nav vê 9.425 km2 de bajarên mezin wekî Minbic û Şedadê bi dehan navçeyên biçûk, 699 gund û hejmarek zedê gundik û mezra jî hatin azadkirin.

Di van hemleyan de 4622 çete hatin kuştin, bi hezaran çete birîndar bûn û bi giştî 132 çete jî esîr hatin girtin.

Di van hemleyan de 45 jê maşîneyên doçka bi giştî 203 maşîneyên leşkerî, 15 tang û panzer, 32 hawan, 5 katuşa hatin ruxandin. Dîsa bi hezaran çek û cebilxaneyên çeteyan jî ketin destê hêzên QSD`ê.

Bîlançoya Çek û Cebilxaneyên hatin bidestxistin

Di encama hemû şerên sala 2016`an de gelek çek, cebilxane û amûrên leşkerî ya dijmin ketin destê hêzên me. Di encama tevahî şerên 2016`an de ji hemû cûreyan çekan 2.574 çek ketin destê hêzên me. Dîsa bi deh hezaran cebilxaneyên van çekan, alav û amûrên leşkerî, jiyanî û tendûristî; dîsa bi sedan maşîne jî ketin destê hêzên me.

Lehengên Serkeftinê

Hemû destkeftiyên sala 2016`an bi xwîna şehîdan hat bidestxistin. Ew lehengên li dijî hemû hewldanên dagirkeriyê bi wêrekî têkoşiyan hiştin ku îro em li ser welatek azad bijîn û pêşengtî ji şoreşa Sûrî tevahî re bikin.

Di sala 2016`an de 613 hevalên me yên qehreman, egîd û leheng bûn tov ji axa Kurdîstanê re da ku şitilên azadiyê mezin bibin. Em carek din li hember van hevalan bejna xwe bi rêzdarî ditewînin.

Di serî de malbatê şehîdan tevahî gel û hevalên me li pêy vê tekoşînê bi şeref heta dawî şopdar bin. Ew hêza ku em ji şehîdên xwe distînin wê bibe misogeriya serkeftinên hîn ji van mezintir”.

(kc)