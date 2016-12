Ezîzê Cewo

JI BO MAMOSTA SELÎM BIÇ’ÛK!

Birayê minî pênûsê yê hêja!

Bi r’astî, te vê r’oja ji bo me hemûyan giran, r’oja ku Welatê me ji ber “tengîyên” binet’ewbûnê dizare, dema ew r’ûyê me yê hundur’în, ê ku dagerkeran ç’ermê wî jê gurabûn û ç’ermê xwe yê biyanî kişandibnye ser, carek a dinê xwe dide xuyan, evê zarîna te ya wêjeyî ez hestyar kirim, û min careke dinê awir’ek avît ser r’ewşa duh û îro ya di Welatê me da…

Ew, çi ku di dîroka gelê me da pêk hatye, bi r’astî, bêdadî û nemirovî bûye... Û tiştê herî trajîk jî ew e, ku gelek ji wana bi destê gelê me bi xwe pêkanîne...

Çima, ev ji ku tê? – Divê mirov bersîva vê bibîne!

Her çi jî hebe, ev ne ewqas gunehê gelê me bûye, çiqas – trajêdîya wî, lê dîsa tiştên ku gelê me li ser wan serê bêşîne, heye... Û dema min gotara te ya “Êzdî, tirs û zimanê tirsê” xwend (http://www.amidakurd.net/quncikni…/êzîdî_tirs_û_zimanê_tirsê), ez di wê da wan tiştan diger’yam. Ez bi bawer im, xwendevanên dinê jî wê li wan biger’in û bûyerên dîrokî wat’edar bikin...

Dibêjin: “Hemû mirovên bextewar mîna hev bextewar in, lê her yek bi cûr’eyekî bedbexte!” – Û li vir em, gelê k’urd jî, ji vê ne awart’e ne: ev trajêdîya gelê me ye, û, her çiqas, di trajêdîya xwe da em ji gelên dinê cuda bin, dîsa jî...

Belê, dibêjin, ç’avên tirsê mezin in, û ew tirsa bi sedsalan, bi hezarsalan di nav me da çandine, di gelek nivşên me da wê xwe bide der…

Lê em îro wî kirasê tirsê, yê ku li stuyê me alandibûme, diçir’înin! Binihêr’e, birayê delal, dema ku keç’a êzdî ç’ek hilda, ji bo ku warê xwe, dayîk û bav, xwîşk û birayên xwe bip’arêze, dema heya pîrejina êzdî ç’ek avîte milê xwe û li dijî hov û haran r’abû cengê, ev tê wat’eya ku me kirasê tirsê çir’and…

Na, pirs ne t’enê çekhildan e! Pirs nep’ejirandina r’ewşa bindestîyê ye, wêrekî ye, bir’yardarîya berxwedanê ye! Bila dijmin ji derva bê ser me, bila ji hundur’va (bi kevneşopîya bêmejûtîya hinek mîr û hakimên me!) destê me bawerdin û me bavêjin hebsan, lê eger em bixwazin hebin, emê berxwe bidin. Tu baş dizanî, gotinek heye, dibêjin: gelê ku nexwaze bemire, kesek nikare wî bikuje…

Ya dinê jî, pirsa dîtina hinek r’astîyan e… Evên ku wisa anîne û îro jî tînin serê birayên xwe yên ji net’ewekê, k’î bûne, gelo? Ma ne, ew du-sê bav berê êzdî bûne!? Ê…? Hema yekî dest avîtye dereke me, wek wê maregîskê, ya ku poç’ika xwe bi destê dijminê xwe va berdide û dir’eve, me ew bi destê dijmin va berdaye û r’eyane! Û îro jî,…

…Dizanî, birayê delal, pêşîyên min dused sal berê ji ber zulm û zorê, bi neç’arî ji welêt derk’etine, û çend nivşên me di xerîbîyê da mezin bûne… Me gelek tişt dîtin, me ji jîyanê gelek ders derxistin. Mînakên ku îro di Welatê me da pêk tên, li gelek deverên cîhanê jî pêk hatine: di gelek welatan da ji şer’ên navxweyî bi mîllîonan gelên wan hatine t’unekirin… Helbet, ez nabêjim, ku ev baş e, lê dive em ji wan dersan derxin, birînên xwe (yên gîyanî û r’ewanî) bik’ewînin, û wek net’ew jiyana xwe bidomînin. Û, her çiqas ya me cuda be jî, dîsa mînakên wisa hebûne…

Binihêr’e, dema Şer’ê Cîhanê yê Duyem dagerkerên faşîstên alman di Sovêtê da ji gelê binecîh, ji yên ku amade bûn xulamtîya dagerkeran bikin, poltsay (POLIZEI) amade kiribûn û berî bedena gel dabûn. Evana di Yekîtîya Sovêtê da bibûn ç’av, gu û dest û p’êyên faşîstan. Ewana ji faşîstan jî bêwijdantir bûn, tiştê ku faşîstan nedanî sere gel, wan bi xwe danî… Hevtê salî berê Art’êşa Sor a Yekîtîya Sovêtê û hêzên hevpeyman di Bêr’lînê da dawî bi r’êjîma faşîst anîn… Lê, tu dizanî, her çiqas faşîzm hate perç’iqandin, dîsa jî, heya îro jî ew ç’êlikên wan polîtsayan li vira, di k’omarên Sovêta berê da car bi car sere xwe bilind dikin…

Ew tovê ku dagerkeran di K’urdistanê da ji dema Umer bên Xetab va r’eşandine (û yên berî wî jî!), winda nebûne, zar’okên polîtsayên wan ên wê demê bi şêwazên cuda û di bin sîwanên cuda da, bi dêmne nû hê jî di welatê me da desthilatdar in…Û ev ne gunehê gelê me ye, ev tirajêdîya wî ye… Û heya gelê me xwe ji wan kevnemayên dagerkeran paqij neke, mejû û gîyana xwe bi net’ewî hişyar neke, emê di vê r’ojê da bin…

A, ya ku dive em bi net’ewî sere xwe li ser bêşînin jî, ev e!

Li vira t’enê tiştek hêvîyê dide mirov: ev t’evgera r’izgarîxwaz a vê serdemê bi vejinandina r’amana mirovî û net’ewî gav bi gav gelê me ji paxsa dewr û zemanan paqij bike! Ew jî, wê di r’ojekê-duyan da pêk neyê, ji bo wê sal û dewran me pêwîst bikin, ji bo wê k’ed û k’arekî bêhemp’a me divêt…

Û di vê da divê her kesekî me r’ola xwe bilîze! Divê em kulekeke xwe jî bi destê dijmin û neyarên net’ewa k’urd va bernedin! Divê em ji bo r’izgarkirina r’ewan û gîyana nivşên nû k’arekî demdirêj pêk bînin – wek ku min li jorê jî got, eva ku anîne sere gelê me, di r’ojekê-duyan da nannie…

Bi hêvîya dîtina berhemên hêja yên pênûsa te yên nû û li gel silav û r’êzên xwe,

Korda Mad (Ezîz ê Cewo)