Bi Xatirê We Hemûyan

Rêzan Tovjîn

Oxira te ya xêrê be xorto. Me kesî jiyanek ku em li ber bikevin li vê cîhanê nedît, ji bilî wan demên me li ber xwe daye. Berxedana te û rawestana te ya li hember vê jiyana karesat rûmeta herî mezin e. Bejna xwe li ber bîranîna te ditewîni