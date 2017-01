Birakujî?!

Kuştin. Jixwe kuştin bi serê xwe, kiryareke herî xerab e, hovane ye, kirêt e ku mirov li dijî hev û zindiyên din, dikin.

Bilêvkirina vê gotinê bi tenê jî, dilê mirovan dixelîne. Îcar heke ev, kuştina bira bi destên birê be, êşa wê girantir e, tew hê zêde malwêran û kambaxtir e.

Mixabin, havênê hevkuştinê, ji roja mirovan erdê Xwedê li hev parvekirine, gotine ev ê min e û al li ser daçikandine, her kesî bi gasî qeweta xwe, ax li hev parvekirine, sînor danîne û pê ve, di xwîna wan de meya ye.

Di bûyera kuştinê de, heywanên dirinde gelekî ji mirovan bi merhemettir in. Lawir, bi qasî pêdiviya xwe dikujin. Lê mirov, di kuştinê de bê sînor in.

Çekên moderin, ên kimyawî, Atom, laser, biyolojîk, jehrî ku ji bo bi komî kuştina mirovan çêkirine, dikarin di çirkiyekê de, heft caran dinyayê kavil û wêran û serûbin, bikin.

Lê mijara vê mivîsê ne ev e. Ez ê vegerime ser mijara birakujiyê.

Birakujî çi ye? Kî bira ye, kî kî dikuje?

Roja ku di nava her du zaroyên Adem, Habîl û Kabîl de, nakokiyên hesûdiyê rû dan, şer û pevçûn derket, heya bi roja îro, li hemû parzemînan, li nava reşikan, esmeran, spî û çermsoran, vê pirsê her gav û dem xwe daye der. Mirov ewqasî çavsorkî û çavtarî bûne ku, dikarin pirr bi hêsayî birayên xwe bikujin, bibin mêrkujê birayên xwe. Dîroka şerê birakujiyê, ji serdema qal û belayê de, herdayim heye.

Ji bilî vê jî, gava ku dijminek bi ên hember xwe nikaribe, li rê û rêbazên ku kelê ji hundir ve hilweşîne digere. Hinekan ji hundir digre ba xwe û bi ser dikevin. Dîroka kurdistanê bi mînakên weha dagirtiye. Bêbextî û xwefiroşiya ewil, bi Harpagos dest pê kir, bi Îdrîsê Bedlîsî, Yêzdan Şêr û Rayberan xwe dubare kir û heya îro dom dike.

Em bibêjin, tu kurd i, cerdevanên gundan, (qoricî) jî bi kok û zimanê xwe "kurd" in. Hûn her du, bi heman zimanî diaxifin, çand, irf û ededên we nêzîkî hev in. Lê dinaya we ya jiyanê zidî hev e. Tu ji bo azadiya xwe şer dikî, dixwazî dagirkeran ji welatê xwe biqewitni, serbixwe bijî. Cerdevên jî, sîleha dagirkerên welatê te hilgirtiye, şerê te dike. Ew naxwaze tu bi ser bikevî, dixwaze dewlet bi ser bikeve.

Tu û cerdevan pev diçin, şer dikin. Yek yekî dikuje. İcar ev dibe "Birakujî?!" Ez dibêjim na.

Çima na?

Ji ber kêliya ku wi kesî, riya xwe hilbijart, cerdevanî liyaqî xwe dît, rahişte sîleha dijmin, li dijî birayê xwe di eniya dijber de cî girt, bi destê xwe pêwendiya biratiyê ji holê rakir û kuşt. Ma biratî êdî li ku dimîne?

Ku yekî bi her awayî piştgirî û hevalîniya dijminê te kir, êdî birayetî li ku dimîne, heta ku mirov navê birakujiyê lê bike? Ew cerdevan heke bi kurdî biaxive jî, tu tiştekî wî û kurdîtiyê bi hev re nemaye. Ew, êdî ji dijmin bêhtir, bi ruh, sekin û helwesta xwe dijminê te ye. Birayetî ne bi lixwekirina cil û bergên kurmancî û heman zimanî axaftinê ye. Na.

Kî dagirkirina welatê xwe û hebûna sînoran rewa bibîne, bi dijminên gelê kurd re di nava hevkariyê de be, bi destê dijmin bigire û şerê tevgereke kurd bike, tifaq û pêwendiyên bi dagirkerên parçê welêt yê din re derxîne asta stratejîk, parçeyekî welêt milkê xwe bibîne û ji yekîtiya netewî bireve, leşkerên dijmin li dijî partiyeke din li ser axa di bin kontrola xwe de bi cî bike, beşên welêt ên din bike qurbana berjewendiyên kesayeta xwe, eşîr û partiya xwe, ew partî, yan rêxistin bin, ew jî ji rêza biratiyê derketine. Tu ferqa wan û cerdevanan nîne li ba min.

17. 01.2017