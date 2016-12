Ji Edîtor

Ji bo mirovên têkilya wan bi nivîsê re hene, kovar cihê ceribandinê û derbirînê’ ye. Kovar di encama têkiliya xwendevan û nivîskar de dibe mekanekî civakî; û bi vê riyê derdorek wêjeyî û hunerî çêdibe.

Wekî hemû weşanên kurdî kovara me jî di warê aborî û belavkirinê de di tengasiyê de ye; em hewl didin ku riyekê bibinin û kovarê bigihînin destên we. Lê tofan jî rabe û agir jî bi ziman keve, hûn ê bê hinar nemînin. Ji bo vê jî em ê kampanya abonetiyê bidin destpêkirin. Xwendevanên hinarê ji bo ku em karibin xwe bigînin herderê em li her bajerekî li berpirsiayerkî digerin. Kesên ku dixwazin vî karî bikin xwe bi riya vê navnîşanê bigînin me emê kêf xweş bibin.



Bimînin di tema hinarê de

Hinar mêwxweş e û jiyana bê hinar tal e- zelindar e.



NAVEROKA HINARÊ

2. Edîtor

3.Hevpeyvîn Bi Veysel ÇOLAK RE/BERFO BARÎ

8.Mîrname Behrek helbestîne/ EHMED BELEK

10.Du helbest/ KAWA NEMIR

11.Çîrokbêjiyeke ji navê w- berjêr li ser “meşa moriyan”/H.KOVAN BAQÎ

13.Dara bihîvê/ÇIYA MAZÎ

16.Rewşen û rastiya nifşê nodî/CÎHAN ROJ

19.Jêpirsînên şexsî/TOMRÎS ÛYAR

22.Qesasê kuça morgue’yê/BERFO BARÎ

24.Du çîrokên mînîmal/ H. KOVAN BAQÎ

26. Navê min çi ye?/ BAVÊ AZAD

30.Qêrîna xewnekî/Ehmed BELEK

31.Dansê /MÎR QASIMLO

32.Reşbelekek bi ax ji “şehîda hukman”yeqîn.h

32.Destê qereçiyê/yeqîn h.

33.Ax û eman/ FARQÎN XANEQÎN

34.Kendalê birînê/FATMA SAWCÎ