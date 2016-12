Ji Wêjeya Cîhanê Pênc Berhemên Din ên Gewre Wergeriyan Kurdî!

Weşanxaneya Lîsê, ku bi gelek rêzên din ên wêjeyî di xizmeta Wêjeya Kurdî de ye, bi armanca ku bi riya wergerê delîveyên zimanê Kurdî biceribîne, bi wî awayî jî, mil bide ber geşedan û kawdana pexşan û poetîkaya Kurdî, du sal berê ev rêza Wêjeya Cîhanê da destpêkirin.

Bi raya Weşanxaneya Lîsê, ji ber ku pêdiviya berhemên me yên ku bi destên nivîskar û helbestkarên Kurd têne nivîsandin û afirandin bi piyekî zûtir bi klasîkên cîhanê yên kevin û hevçax heye, pêwîst e berhemên ku di vê rêzê de em bînin xizmeta Kurdî, hemû ji zimanên resen bêne wergerandin û bibine malê zimanê Kurdî. Lewma jî, Weşanxaneya Lîsê, wekî gava yekem, bi pênc berheman, ku ji Gureqûma Åsa Lindê (ji Swêdî, Serkan Birûsk), ji Kulîlkvedana Gezgezkê ya Harry Martinson (ji Swêdî, Serkan Birûsk), ji Ji Vittulayê Muzîka Populer a Mikael Niemi (ji Swêdî, Mizgîn Bîngol û Salih Agir Qoserî), ji Şahînşahê Portekîzê ya Selma Lagerlöfê (ji Swêdî, Serkan Birûsk û Menîce Birûsk) û ji Tîtirwaska Yaşar Kemal (ji Tirkî, Birahîm Ronîzêr) pêk tê, bi edîtoriya helbestkar û wergêr Kawa Nemir, ev rêza Wêjeya Cîhanê ya ku wê ji sed berhemên giranbiha yên nivîskarên wekî William Shakespeare, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Gabriel Garcia Marquez, William Faulkner, Dostoyevskî, Tolstoy û ên din pêk bê, di sala 2008’an de da destpêkirin û ev her pênc berhemên hêja pêşkêşî wêjeya Kurdî kir. Weşanxaneya Lîsê bi vê hewildana xwe ya mezin berdewam e, ku vê carê jî pênc berhemên din ên gewre, wekî Serpêhatiyên Ulysses a Charles Lamb (ji Îngilîzî, Samî Hêzil), Veguherîna Franz Kafka (ji Elmanî, Fatih Aydın), Girava Gencîneyê ya R. L. Stevenson (ji Îngilîzî, Bilal Çelik), Mişk û Mirov a John Steinbeck (ji Îngilîzî, Xalis Xerzan) û Hetîketîya J. M. Coetzee (ji Îngilîzî, Yunus Eroğlu), bi desteka Şaredariya Wanê, Kurdî-Der’a Wanê û Eğitim-Sen’a Wanê, bi serbilindî diyarî Kurdî kir. Lîs hêvîdar e ku gelê Kurd ê li vê rêza Wêjeya Cîhanê xwedî derkeve û ev rêz dê di nava demeke kurt de rê li ber berhemên ku bi Kurdî têne afirandin jî veke.



Bi boneya vê yekê, em gelekî eşkere didine xuyakirin ku her berhema ketî vê rêzê, ji zimanê resen hatiye wergerandin, bi xêra koma wergêr û kedkarên me yên hêja hatiye ber destên we xwendevanên me yên ezîz û dilsoz.



Weşanxaneya Lîs | AMED