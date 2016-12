Li dûrî te

Dengê têlên kemanê dilê xwe yê jar diyarî melûliya awirên te dikim wêne bêreng in awaz bêdeng in dar piştxûz in...

Şax xemgîn in

pelik diponijin

daristan tarûmar e

Şadî îskeîsk digirîn

kanî dimiçiqin

dem qurmiçîn

awir

li xilmaşiya çavan

dicefilin

hevok

li ser lêvan nîvco man

hest

li keziya porê te

penaber in

bextewarî

di gola hesretê de

xeniqî

neçarî

li ser dilê min

bû xençereke zengarî

derya

li agirê evîndariyê

keliya

li perestgeha giyanê

benê tizbiya duayên min

qetiya

pêjn

li kurtepisteke ne diyar

diperpitin

hêvî

li nav pençeyên bareşa felekê

perçiqîn

li dûrî te

helbestan

li bejna te ya zirav

dihûnim

li kolanên xewle

toza baranê li xwe dikim

bîranînên xwe

li hêlekana havînên te

dihejînim

sewdaseriya te

kezeb û cîger

li min peritandin

ji şûşeya sermestiyê

êşa keser û nalînan

vedixwim

were

li leyistika şevbihêrkan

bibe kembera nava min

bi çirûskên kenê xwe

tariya şevistanan

bidirîne

bi dengê lorîna êvarên xwe

ji çavên mirina min

axîna firmêskan

bibarîne

min

li xem û xeyalên bizdonek

bi germa henasa xwe

binixumîne

li dûrî te

ez bûm qirşûqal

û pûşekî teriqî

li nav lîtavan

çûkekî perşikestî me

li valahiya asîmanê

ewrekî bedbext im

her roj

di hembêza nebûna te de

hezar carî dimirim

û zindî dibim



2007-04-01

Stockholm