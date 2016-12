Ol û nav û rolên ”Afirîner”

Ji bo mirovan bi giştî û bi vegotina herî basît Xuda xwediyek e ku mirov û hezkiriyên mirov ji xerabiyan diparêze, êş û kul û derd û pirsgirêkên mirov çareser dike û mirov ji bo van hemuyan jê re dua dikin

Ji bo mirovan bi giştî û bi vegotina herî basît Xuda xwediyek e ku mirov û hezkiriyên mirov ji xerabiyan diparêze, êş û kul û derd û pirsgirêkên mirov çareser dike û mirov ji bo van hemuyan jê re dua dikin, serî li ber pêl dikin, jê ditirsin, jê hez dikin (ku tirs û hezkirin wekî tarî û ronahiyê ne. Hebûna yekî, tunebûna yê din e) û li gor kiryarên xwe yên vê jîyanê an bi jîyaneka mayende û bêhempa têne xelatkirin (ev ji bo mêran e), an jî bi rengekî pir erjeng têne cezakirin (ev jî bêtir ji bo jinan e)!

Hemû pirtûkên ku pîroziya herî mezin li wan têne barkirin û dibin qanûna birêvebirina giyan, jîyan, paşeroj, pêşeroj, jîyan û axîreta mirovan û ya hemû gerdûnê, di rastiya xwe de vegotinên pir ji rêzê ango basît ên mîtolojîk in ku nikare ji aliyê afirîneriyê ve hatibe nivîsîn û şandin. Ya din, hemû jî ji çîrokên beriya xwe hatine kopîkirin û ne di çarçoveya mantiq, zanist û zanyariyê de hatine honan. Bi taybet vegotinên li ser ol, Xuda, cîhana din a kesanedîtî, ango jîyana mayende ya piştî mirinê, ”pîrozî” yên di vê çarçoveyê de hatine pêşxistin, angaşt û şêwaza vegotinên li ser giyanê û hemû rîtuelên hatine ferzkirin û bûne qanûnên olan, tu girêdana xwe bi zanist û mantiqê re nînin.

Çewa dikare Xudayek pirtûkek binivîse ku herkesek bikaribe ji xwe re li gor xwe û rastî û berjewendiyên xwe wateyek jê derxe, li gor xwe şirove bike û li gor xwe jê mezheban biafirîne û ev mezhebên ku ji heman pirtûkê bawer dikin dev li goştê hev bikin, jîyanê li hev bikine dojeh?

Eger Allah (Gud; Yahova), me di rengê xwe de afirandiye û em hemû parçeyek ji wî ne, çima pêdivî bi navbeynkaran bibîne û bi rêya wan, rastiya vê jîyanê bi me bide zanîn, lê ew rastî bixwe jî di nav xwe de bibine hezar parçe û hemû jî di nav hewldana înkariya hev û du de bin, ji bo xwe bijînin û bidine pejirandin?

Eger ”pirtûkên pîroz” kelamên afirîner in, çewa dibe ew kelam ne di kalîteya kelama şair û edebiyatvanekê/î de ne, lê bi şaşî û kêmasiyên mantiqî, vegotinî û honandinê ve dagirtî ne?

Çewa dibe afirînerê ku hemû gerdûnê afirandiye, giyan daye hemû caneweran û yekî mîna Ahmedê Xanî, Dante û Shakespeare afirandiye, ziman kiriye devê wan, mêjî kiriye serê wan, hest kiriye dilê wan lê nikariye di kalîteya kelama wan de çîrokek biafirîne, lê wan kelamên xwe(!) bike qanûn û pîroziya herî mezin li wan bar bike?

Pirs dikarin pir bêne dirêjkirin. Lê dema van pirsan ji zanyar û alimên van olan dikî, dibêjin; “eger bêyî şaşî û kêmasî bûna, dê herkesek jê bawer bikirana û wê demê jî nedibû azmûn” Her wiha angaşt dikin ku di pirtûkên pîroz de gelek mucîze jî hene. Lê ev hemi mucîzeyên têne vegotin, di “pirtûkên ne pîroz” ên ji aliyê fîlozof, lêkolîner û zanyarên zanistê ve hatine nivîsîn de bi hêsanî dikare bêne dîtin. Di olên semawî de kopîkirina herî destpêkê jî, 10 fermanên ola yahûdîtiyê ne ku ji ber qanûnên Hammurabi hatine girtin, ango ne kelamên afirîner in.





Gelo ol bi rêya peyamberan û pirtûkan, ji aliyê Afirîner ve hatine şandin?





Dema mirov li çîrokên olan dikole û guhdar dike, ji çîrokên Mîrze Mihemed bi mantiqtir nînin. Hemû çîrok bi temamî an nêzî temamî li ser zemînên xiyalî ango dûrî zanistî û rastiya jîyanî hatine honan. Bi taybet çîrokên afirandina gerdûnê, cîhanê û mirovan pir nêzî hev in. Di her sê olan de jî Afirîner cîhanê di şeş rojan de afirandiye û rojek jî ji bo bêhnvedana xwe diyar kiriye û pîrozî li wê rojê bar kiriye. Loma ye ku mirov jî divê wê rojê tu karek nekin, ji bo afirînerê xwe rîtuelên xwe pêk bînin û bêhn vedin. Di her sê olan de jî ev wisan e. Lê balkêş e ku her sê ol, li ser rojên bêhnvedanê li hev nekirine. Lewra li gor ola yahûdiyan afirîner roja şemiyê, li gor xirîstiyanan roja yekşemê û li gor musulmanan jî roja înê bêhn vedaye. Di vir de du pirsên grîng derdikevine hole: 1- Afirîner, xwedî hêzek wiha mezin çima û çewa pêdivî bi bêhnvedanê dibîne? Lewra bêhn ji bo berhevdana enerjiyê tê vedan lê afirîner jixwe enerjî bixwe ye, ango afirînerê enerjiyê bixwe ye jî. 2- Roj û şev û têgehên demî û hemî têgehên din çima û çewa ji bo afirînerê van hemuyan dikare grîng be?





Çîrokên wehî´yan, ango şandina olan ji ser rûyê erdê re, ji mirovahiyê re ne bi mantiq û pêbawer in.





Gud; Allah; Rab; Tanri; Yahova ku ji aliyê olên semawî ve wekî afirîner têne dîtin û pejirandin, çima pêdivî bi navbeynkarekî bibînin, ji bo mirovan bi xwe û fermanên xwe bidine bawerkirin û piştre Allah di wan fermanan de bide zanîn ku wî hemû gerdûnê ji bo xatirê navê kesekî ku bi xwe afirandiye, ava kiriye? Yanjî, çewa dibe ku kurekî Gud hebe? Baş e dikare afirînerê hemû gerdûnê bi qasî ku qewmek bi tenê ji bo xwe biafirîne (ola yahûdîtiyê) û hemû mirovahiyê bike xizmeta wan û bide ber destê wan, bêedalet û bêwijdan be? Lewra di bingeha her sê olên semawî de ev angaşt hene û ola xwe jî li ser van angaşt ango îdîayan honane. Ev her sê ol jî, li ser û bi van angaştan şîn bûne û şax dane. Piştî hezarê salan, îroj jî mirov van angaştan ji van olan derîne, li gel hemû hêz û bandora xwe ya mezin ve jî, ol bi xwe dê nemînin.

Ya din; di angaşta şandina van olan de jî, ji bilî ”peyamber”ên van olan tu şahid nînin. Şahidê Îsa jî, dîya wî ye ku di rastiya xwe de ”peyamber”a rastî jî ew bixwe ye. Ya ku Îsa kir Îsa jî ew e. Ola Xirîstiyanan li ser aqilê Meryemê şîn bû lê Merjem ji ber jin bû û jin bi taybet wê demê û di nav wê civakê de di rewşa herî xistî û bêrûmetkirî de bûn, kurê xwe yê ji têkiliyek ”ne meşrû” û xwe ji mirineke teqez rizgar kir û pêre jî nema, kir ”kurê afirîner, ango kurê Yahova”. Eger ji wê têkiliyê ne kurek, lê keçek bûbûna, dê ne tu kes navê Meryemê û ne jî navê keça wê zanibûna û dê tu ”keça Yahova” jî nebûna. Qeder û rewşa mirovahiyê jî, dê îroj pir cuda bûna. Lewra ji destpêka mîtolojiyê û heya îroj, tiştên rê didine ber mirovahiyê û reng û teşe didine mirovahiyê sê tiştên bingehîn; Felsefe, Wêje û Ol! Ev hers ê jî ji mîtolojiyê afirîne, ango mîtolojî bingeha van hersêyan e. (Ez ê bême ser van her sê mijaran û kok û bandora wan)





Olên Semawî





Li gel ku hers ê dînên semawî Yahîdîtî, Xirîstiyanî û Musulmanî angaşt dikin ku koka wan yek e û hers ê ol ji heman afirînerî bawer dikin jî, ev ne angaşteke rast û di cî de ye. Lewra rola afirîner, navê afirîner, sedemên bingehîn ên afirandinê bi temamî ji hev cuda ne. Navê afirîner jî cuda ye di van olan de, lê dikare bê gotin ku dikare di her zimanî de cuda bê bilêvkirin. Rast e. Lê çima di îslamiyetê de 99 in û hemî jî bi erebî ne û bi tenê rêz ji wan 99 navan re tê girtin, lê tu musulmanek nabêje ”Gud” yan jî “Yahova”. Çima yahûdiyek nabêje “Allah” an jî xirîstiyanek nabêje “Yahova”? Çewa dibe li gor yahûdiyan ev cîhan ji bo xatirê wan afiriye û afirîner wan wekî qewmê xwe hilbijartiye; li gor xirîstiyanan Îsa kurê afirîner e lê li gel vê yekê jî gelek caran bi “bavê xwe” re rol jî diguhere; li gor musulmanan jî ev kaînat ji bo xatirê navê Muhammed Afiriye. Dema bawerî ev be û ne tenê ev be, her sê ol jî bi temamî li ser van her sê baweriyan şîn bûbin, dikare bawermendê olek ji van ji afirînerê ola din bawer bike? Pir bi mantiq xuya nake û jixwe di pratîkê de, ango jîyana rojane de jî mînakek wiha mirov lê rast nayê. Dema ji Allah, Gud û Yahovayê hev bawer nekin, çewa dikare afirînerê wan ango Xudayê wan yek be? Ev jî mijarek hêjayî lêkolînê ye!





Ateîstî





Bê guman ku ol û baweriyên vê jîyan û cîhana mirovan ev hers ê olên semawî nînin. Hîn gelek ol û baweriyên pêşiya wan û heta piştî wan jî hene ku ez ê hewl bidim li ser rawestim lê ji ber ev demek e ez li ser mijara ”ol û desthilatdariyê” dinivîsim; piştî van nêrîn û nêzîkayiyan, dikare ramana ateîstiyê ango xudannenasiyê derkeve pêş.

Ateîstên zana û xwenda ku di vî warî de lêkolînan kirine, serê xwe êşandine, xwe di vî warî de serdest û herî zêde nêzî rastiya jîyanê dibînin bixwe jî, xwedî angaşteke pir mezin lê ne nêzî rastiyê ne. Lewra sînorê wan, sînorên zanistiya mirovan e û zanist heya niha bi tenê kariye heya atom û gazan û teoriya Bing-Bangê biçe. Lê heya niha jî nekariye vebêje an veçirîne ka ew gaz û atom çewa û ji çi afirîne. Valahiya bê binî û bê dawî (Gotina ”bê binî û bê dawî” li gor me mirovan e bê guman. Lewra cîhana em lê dijîn û heta pergala me ya rojê ku cîhana me jî di nav de ye bi xwe jî ne deneyek an hewrikek in li nav gerdûnê.) Îcar dema rastiya ku ji aliyê zanistê ve û bê guman bi argumantên berçav hatine destnîşankirin û veçirandin ev be, angaşta ku ”Xuda tune” ango ateîzm bi xwe jî, angaşteke bê binî û dûrî zanistê ye. Her çendî ew xwe herî nêzî zanistê bibînin jî, rastiya wan a zanistî heya ber derê atom û gazan e. Baş e bersiveke min heye ji van hemuyan re? Na mixabin.

Serdestiya rastî û zanistî bersiv in. Lewra jîyan bi xwe pirs e! Çendî xwedî bersiv bî, ew çendî serdest î û ji lewre ez serdestê hemû ola me; lewra bersiveka min heye ji wan re. Lê ez ne serdestê zanistê û afirîneriyê me, lewra tu bersiveka min a ji bo afirîneriyê ku serdestî ya zanistê be, tuneye.

Wê bidome!

