Zarokatiya min

zarokatiya min kenekî nîvco bû di devê dergû?ekî de li Helepcê di pa?ila bavê xwe de. daxwaziyek pûç bû



di nav lêvên keçek ciwan de

li teni?ta Bazîdê

li tirba Xanî Baba.



reqereqa kele?kofan bû zarokatiya min

ku ber êvaran dest pê dikir

destê siban bi xwîna sor xalî dibû

li çîyayên Qertewînê li Tendûrekê

û li de?ta Mû?ê



zivistanên Serhedê bû zarokatiya min

rêyên zirav bû wek maran bi fetil

di nav du mêtre berfê de

hêstirên li rûyên bavan dirijiyan

qe?a digirtin.

û gura xwîn dimîst.



?evên dirêj bûn zarokatiya min.

di binê tendûran de

lingên zarokan

bi çîrokên Mîrza Mihemed germ dibûn

xeyalên me di Çemê Miradê da dihat ?û?tin.



li zozanan konê re? bû zarokatiya min

biharan gul dida payîzan diçilmisî.

ku firar bi çargavên hespên re?

di tariya ?evê de wenda dibûn

qumando diavêt ser gundan

û heta sibê

agir dibariya ji asîmanan.



xîzanî bû zarokatiya min

di ?evên re? de li asîmanên zelal

stêrk di?imitîn, di ser nezaniya me re

pûrteqalek zer

dilê me dikir zeviya kulîlkan.

bi me re hevaltî dikir sê roj û sê ?ev



diziya bostanan bû zarokatiya min

lingên piçûk bi gavên mezin

rêya rojekî diçûn ji boy xiyarek

destên piçûk di ser sûran re

diqetand stûyê gulbaxanan

du hinarikên piçûk jî ji singên keçikan.



nêçîra perperokan bû zarokatiya min

perperokên spî, sor, zer

bayên sibik li devlingên rizî dialiya

em ser devkî li erdê diketin

çokên piçûk diheri?în.

ku çavên re? tijî hêstir dibûn

perperok bi me dikeniyan.



birçîbûn bû zarokatiya min

di dijminatiyê de li gundekî xerîb

dilekî piçûk ji pê?a dîya xwe dûr

diket pi?ta deriyan

her ?ev bê deng digiriya.

siya wî

ji ber tendûrekî nanek didizî.

û du siyên piçûk

germahiya nan parî dikirin

di germa havînê de



bê bavî bû zarokatiya min

li hepisxana Mû?ê

di bin sîya qardiyanan de

me hisretiyê diku?t bi hev re

bi simbêlê hi?k ramûsanek dida min

ramûsaneke hi?k

ji bîna titûnê

dema destê min dixist nav destê xwe

hesinên sar wenda dibûn

disekinî zeman

û zîndan dibû zozan.







Atilla Bari?er

Dem: 7 nîsan 2007 ?emî

(© www.amidakurd.com)